23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 94 пациента, умерли 23 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71 410 человек. Скончались с начала пандемии 4797 человек.

По состоянию на 4 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2684 человека, кроме того, 329 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.