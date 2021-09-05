Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле

В Барнауле трамвай маршрута № 1 сошёл с рельсов, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Случилось авария днём 5 сентября на улице Попова в районе остановки Озёрная. Судя по опубликованному кадру с места событий, cходу с рельсов не предшествовало ДТП.
Движение трамваев заблокировано.
Напомним, что с 1 сентября в Барнауле троллейбусы маршрута № 6 перешли на зимнее расписание. По новому графику последние рейсы выезжают с конечных остановок в 19:00 (Солнечная поляна) и 19:50 (пл. Победы).
Комментарии
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