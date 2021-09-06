Алтайский театр "Сказка" дал первое представление для детей в новом здании

В алтайском театре кукол "Сказка" прошёл показ спектакля "Денискины рассказы". Первое представление в новом здании театра посетили дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

"Насколько новый театр доступен для людей с ограниченными возможностями, оценила общественный деятель, мама троих детей Ирина Яковенко. Она отметила, что в театре сделано много полезных и правильных вещей для маломобильных людей, – уточнили в ведомстве. – В частности, есть удобный пологий пандус, кнопка вызова администратора, навигация для слабовидящих, туалетная комната для маломобильных граждан, специализированный лифт. На первых рядах предусмотрены места для слабовидящих и слабослышащих зрителей, а на последнем – для людей, передвигающихся на колясках".

Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей – принять в сентябре.

Именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти перенесли окончание строительства. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года, потом – в марте 2021-го.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.

Новое здание театра кукол "Сказка" торжественно открыли 31 августа. По этому случаю подготовили специальный спектакль об истории строительства "Сказки". В зале присутствовал губернатор Виктор Томенко, члены правительства региона, депутаты АКЗС и Госдумы.