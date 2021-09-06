Алтайская спортсменка завоевала медали на первенстве мира по гребле

Уроженка Барнаула София Штиль завоевала сразу две медали на первенстве мира 2021 по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет, сообщает "Алтайский спорт".

На счету 18-летней алтайской спортсменки серебро и бронза. Серебряную медаль Штиль взяла в паре с другой россиянкой – Елизаветой Выпряжкиной из Самары. Успеха они достигли в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

Днём ранее София Штиль в паре с Екатериной Шляпниковой из Воронежа стали третьими в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Напомним, несколько участников Паралимпийских игр в Токио вернулись в Барнаул ранним утром 5 сентября. Среди них пловцы Юрий Лучкин и Артур Кубасов, легкоатлеты Егор Шаров, Александр Костин и его лидер Юрий Клопцов.