142 человека пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 142 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона активности этих паукообразных (с 5 апреля) в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 9372 человека, 2735 из которых – дети до 14 лет.

"С начала эпидсезона зарегистрировано 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 51 ребёнка, а также 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Комиссионно подтверждены 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом нет", – говорится в сообщении.

В 3,5% случаев присасывания у членистоногих обнаружили вирус клещевого энцефалита, а у 12,7% клещей выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение. Заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что на территории края в конце августа активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Высокая активность этих членистоногих ожидается до конца сентября, но при условии сухой и теплой осени они встречаются и в октябре.