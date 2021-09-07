Бизнес в Швейцарии: что нужно знать предпринимателю, чтобы зарегистрировать дело

Регистрация компании в Швейцарии – популярный запрос среди современных инвесторов. Страна привлекает их политической и экономической стабильностью, центральноевропейскому расположению и либеральной правовой базе.
Но чтобы зарегистрировать компанию в Швейцарии, предпринимателям необходимо иметь чёткую бизнес-идею. Узнать об этом можно по ссылке, но сначала стоит подробнее изучить особенности регистрации бизнеса в этой стране.
Так, прежде чем зарегистрировать фирму, следует принять во внимание, что компании в Швейцарии подчиняются кантональным и федеральным законам. Кантоны обладают собственными регулятивными и налоговыми полномочиями.
Создание компании в Швейцарии также включает выбор юридической формы. Иностранный инвестор может выйти на местный рынок, выбрав одну из организационно-правовых форм: акционерное общество (AG), общество с ограниченной ответственностью (GmbH), индивидуальное предприятие, ограниченное партнёрство, филиал, представительство.
В целом процесс открытия бизнеса в Швейцарии выглядит так:
- Заполнение анкеты на регистрацию компании.
- Утверждение названия фирмы.
- Подготовка необходимых документов.
- Составление устава в присутствии нотариуса.
- Открытие счёта в швейцарском банке для депонирования капитала.
- Оплата гербового сбора.
- Публикация в официальном журнале кантона.
- Регистрация в качестве плательщика НДС в Швейцарии.
- Включение сотрудников компании в схемы социального страхования на федеральном и кантональном уровнях.
- Получение лицензий и разрешений в Швейцарии.
Подчеркнём, что швейцарские власти ввели строгие правила для защиты от отмывания денег. Банки сталкиваются с жёсткими требованиями по комплексной проверке и строго проверяют новых клиентов. Поэтому если вы хотите открыть банковский счёт в Швейцарии, следует запросить помощь профильных экспертов.
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