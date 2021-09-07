Бизнес в Швейцарии: что нужно знать предпринимателю, чтобы зарегистрировать дело

Регистрация компании в Швейцарии – популярный запрос среди современных инвесторов. Страна привлекает их политической и экономической стабильностью, центральноевропейскому расположению и либеральной правовой базе.

Но чтобы зарегистрировать компанию в Швейцарии, предпринимателям необходимо иметь чёткую бизнес-идею. Узнать об этом можно по ссылке , но сначала стоит подробнее изучить особенности регистрации бизнеса в этой стране.

Так, прежде чем зарегистрировать фирму, следует принять во внимание, что компании в Швейцарии подчиняются кантональным и федеральным законам. Кантоны обладают собственными регулятивными и налоговыми полномочиями.

Создание компании в Швейцарии также включает выбор юридической формы. Иностранный инвестор может выйти на местный рынок, выбрав одну из организационно-правовых форм: акционерное общество (AG), общество с ограниченной ответственностью (GmbH), индивидуальное предприятие, ограниченное партнёрство, филиал, представительство.

В целом процесс открытия бизнеса в Швейцарии выглядит так:

Заполнение анкеты на регистрацию компании . Утверждение названия фирмы. Подготовка необходимых документов. Составление устава в присутствии нотариуса. Открытие счёта в швейцарском банке для депонирования капитала. Оплата гербового сбора. Публикация в официальном журнале кантона. Регистрация в качестве плательщика НДС в Швейцарии. Включение сотрудников компании в схемы социального страхования на федеральном и кантональном уровнях. Получение лицензий и разрешений в Швейцарии.