Больше технарей и заочников. В АлтГТУ подводят итоги приёмной кампании

АлтГТУ заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры. Но продолжается приём на заочное обучение.

Так, до 15 сентября будут принимать документы на бюджетные места по программе среднего профессионального образования "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" и на платные места по другим специальностям колледжа АлтГТУ.

Также продолжается приём на платные заочные места на направления подготовки бакалавриата. АлтГТУ ждёт поступающих до 12 сентября (а тех, у кого есть нужные результаты ЕГЭ, – до 15 сентября). Учебный год у первокурсников-заочников начнётся 1 октября.

Всего на программы бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры по очной и очно-заочной формам обучения в АлтГТУ на бюджетные места принято 1880 человек. Успешно справились с выполнением плана приёма и филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске.

Большим спросом у абитуриентов пользовались все образовательные программы института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий и строительно-технологического факультета. Именно на эти направления подготовки были зачислены студенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ.

"Мы отмечаем качественную подготовку поступающих на инженерные направления. Например, на "Программную инженерию" порог составил 227 баллов. Большой конкурс был на факультетах энергомашиностроения и автомобильного транспорта, строительно-технологического и энергетического. Это говорит о возрастающем интересе абитуриентов к техническим направлениям подготовки", – рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии Павел Черданцев.

В этом году приём документов осуществлялся как очно, так и дистанционно, – на сайте приёмной комиссии АлтГТУ и на сайте "Госуслуги" через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

"Около 50% заявлений мы приняли через сайт приёмной комиссии. Работа осуществлялась круглосуточно. Секретари приёмной комиссии обрабатывали поступившие заявления, консультировали ребят по электронной почте и телефону, отвечали на вопросы в социальных сетях", – добавил Павел Черданцев.

В этом году в АлтГТУ значительно увеличилось количество поступивших в рамках целевого набора – зачислено 74 человека. По словам Черданцева, в выпускниках АлтГТУ заинтересованы предприятия строительной, энергетической, машиностроительной, пищевой и перерабатывающей отрасли из Хабарского, Алтайского и Павловского районов края, Барнаула, Рубцовска и Алейска, Республики Алтай. Многие предприятия планируют поддерживать студентов дополнительными стипендиями во время учёбы.