Киселёвский убийца арендовал дом, в котором изнасиловал двух школьниц

Следователи узнали, что дом, в котором киселёвский убийца изнасиловал и расправился со школьницами, был арендован. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных в Сети кадрах виден ветхий дом с пластиковыми окнами. Его окружает старый забор, а территория заросла травой.

Отмечается, что дом, в котором было совершено ужасное преступление, злоумышленник арендовал три недели назад.

Напомним, что 7 сентября в заброшенном доме в Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела двух пропавших 10-летних девочек. В понедельник, 6 сентября, они ушли в школу, но домой так и не вернулись. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний Виктор Пестерников, отсидевший десять лет за педофилию. На свободу он вышел два года назад. Всё, что известно о трагедии, – в материале amic.ru.