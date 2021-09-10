Двое жителей Алтайского края незаконно спилили берёзы на 83 тысячи рублей

В Залесовском районе задержали двух подозреваемых в незаконной рубке берёз, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

О краже деревьев в Шатуновском участковом лесничестве в полицию заявил лесничий. Стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых – ими оказались двое мужчин 60-ти и 46-летнего возраста.

Задержанные дали признательные показания. Как оказалось, сельчане заготавливали древесину для дальнейшей продажи. Ущерб от их действий составил более 83 тысяч рублей.

В качестве доказательств у них изъяли бензопилу и древесину. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере, совершённая группой лиц".