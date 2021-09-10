Двое жителей Алтайского края незаконно спилили берёзы на 83 тысячи рублей

В Залесовском районе задержали двух подозреваемых в незаконной рубке берёз, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
О краже деревьев в Шатуновском участковом лесничестве в полицию заявил лесничий. Стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых – ими оказались двое мужчин 60-ти и 46-летнего возраста.
Задержанные дали признательные показания. Как оказалось, сельчане заготавливали древесину для дальнейшей продажи. Ущерб от их действий составил более 83 тысяч рублей.
В качестве доказательств у них изъяли бензопилу и древесину. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере, совершённая группой лиц".
Комментарии
По комсомольскому каждый день грузовики кругляк везут, им можно?
Просто этот кругляк, того кого надо кругляк!!!
10.09.2021 12:44
- гость -
По комсомольскому каждый день грузовики кругляк везут, им можно?
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За свои поступки надо отвечать. А не кивать на других "а он вон чё, а ему ничё".
10.09.2021 13:36
- гость -
Твой кругляк?
10.09.2021 14:48
- гость -
Твой кругляк?
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У тебя вместо мозгов кругляк.