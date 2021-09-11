Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые вместе появились на публике

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые после воссоединения появились на публике вместе. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Они посетили премьеру фильма "Последняя дуэль" режиссёра Ридли Скотта, где Аффлек сыграл одну из главных ролей.

Аффлек и Лопес прошли по красной дорожке, держась за руки. Пара постоянно перешёптывалась и не пыталась скрыть тот факт, что они находятся в отношениях.

Актёр и певица уже встречались ранее. Об их романе стало известно в 2002 году. В ноябре того года Бен Аффлек сделал Дженнифер Лопес предложение, но до свадьбы дело не дошло. В 2004 году пара официально рассталась.