Умер звезда сериала "Глухарь" и "Интерны" Владимир Яковлев

Звезда российских телесериалов "Глухарь" и "Интерны" Владимир Яковлев скончался 27 августа. Актёру было 63 года.

Артист умер две недели назад, однако родственники Яковлева только сейчас нашли силы, чтобы предать огласке своё горе, сообщает "Киноафиша".

Напомним, что до начала карьеры в театре и кино Владимир Яковлев профессионально занимался спортом – академической греблей и боксом. Затем он поступил в московское театральное училище имени Щепкина. Диплом актёра Яковлев получил в 1986 году, а свою первую роль сыграл ещё будучи студентом. В 1989 году вышел фильм "Поражение после победы", в котором дебютировал Владимир Львович.

Чаще всего Яковлеву доставались роли второго плана. Россиянам он запомнился по сериалам "Карпов", "Интерны", "След", "Ранетки", "Зверобой", "Марш Турецкого" и другим. Актёр также служил в Малом театре и театре "Модерн". Всего за плечами Яковлева – участие в 170 фильмах и телевизионных проектах. Причина смерти актёра до сих пор не оглашается.