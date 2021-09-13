Россия возобновляет полёты ещё в четыре страны

Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ в официальном Telegram-канале со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полёты в Турцию и Египет из аэропортов Магадана, Пскова, Мурманска и Читы. Также увеличивается число регулярных рейсов с курортами Египта, Венгрией, Казахстаном и Катаром.

Кроме того, регулярные рейсы по маршруту Москва – Багдад будут выполняться два в неделю, из Москвы в Мадрид и Барселону – по четыре рейса в неделю, по направлениям Москва – Малага и Москва – Аликанте авиалайнеры будут летать два раза в неделю.