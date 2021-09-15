Доктор Мясников назвал симптом, который люди путают с инсультом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. На самом же деле это может указывать на проблему с внутренним ухом.

"Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, на проблему с ухом указывает тошнота. В таких случаях доктор предлагает обращаться к отоларингологу.

Ранее Мясников посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. Самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.