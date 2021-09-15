В Минобрнауки заявили, что невакцинированные студенты смогут заселиться в общежития

Иногородние студенты вузов не обязаны вакцинироваться, для того чтобы заселиться в общежитие. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

"Студентам вузов не нужно в обязательном порядке вакцинироваться против ковида, в общежития они могут заселиться без справки о прививке", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее Минобрнауки утвердило рекомендации, по которым до очных занятий необходимо допускать только вакцинированных или недавно переболевших студентов.

Поясняя свои рекомендации, представители ведомства отмечали, что заселять в общежития или кампусы образовательные учреждения обязаны будут всех студентов.