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В Минобрнауки заявили, что невакцинированные студенты смогут заселиться в общежития

, ИА "Амител"
Сертификат для этого не потребуется
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Иногородние студенты вузов не обязаны вакцинироваться, для того чтобы заселиться в общежитие. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

"Студентам вузов не нужно в обязательном порядке вакцинироваться против ковида, в общежития они могут заселиться без справки о прививке", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее Минобрнауки утвердило рекомендации, по которым до очных занятий необходимо допускать только вакцинированных или недавно переболевших студентов.

Поясняя свои рекомендации, представители ведомства отмечали, что заселять в общежития или кампусы образовательные учреждения обязаны будут всех студентов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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