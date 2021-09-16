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На Алтае крановщица пойдёт под суд из-за смерти рабочего

, ИА "Амител"
Женщина нарушила правила безопасности
Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

Крановщицу будут судить в Рубцовске после гибели рабочего, которого придавило между бортом вагона и ковшом крана во время разгрузки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в апреле 2021 года. Как отмечают в ведомстве, сотрудница местной промышленной фирмы начала работу без сигнала стропальщика и заранее не убедилась в отсутствии работника в зоне действия крана и перемещения груза.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" передали в суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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