Ушёл из жизни председатель Рубцовского городского Совета депутатов Василий Курганский

18 сентября в возрасте 69 лет скончался председатель Рубцовского городского Совета депутатов Василий Курганский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прощание с ним состоится 20 сентября с 12:00 до 13:00 в Михайло-Архангельском храме.

Курганский родился 12 марта 1952 года в селе Каяушка Родинского района. В 1979 году окончил Алтайский государственный мединститут. С 1989 по 2000 год был главврачом городской больницы скорой медицинской помощи, а с 2000 по 2008 год занимал пост замглавы администрации Рубцовска. В 2008 году возглавил онкологический диспансер. Депутатом Рубцовского городского Совета депутатов Курганского избрали в сентябре 2017 года, а спустя месяц он стал его председателем.