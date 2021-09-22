Доктор Мясников раскрыл наиболее опасный для гипертоников продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг гипертоников от злоупотребления солью. Об опасностях этого продукта он рассказал в эфире канала "Россия 1".

По словам специалиста, употребление более пяти граммов этой добавки в день чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. При этом среднестатистический россиянин употребляет около 10 граммов.

Мясников отметил, что особо осторожными с солью следует быть тем гипертоникам, которым больше 50 лет. Для них дневная норма и вовсе равняется трём граммам.

Ранее телеврач перечислил ошибки гипертоников. Он посоветовал не игнорировать заболевание, но и не зацикливаться на нём очень сильно.