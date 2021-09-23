Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года. Это люди, достигшие 80 лет, получившие стаж на Севере и те, кто уволился с работы.

"Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств", – говорится на сайте ведомства.

Так, повышение выплат, когда пенсионеру исполнилось 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. При этом пенсионеру для получения надбавки делать ничего не нужно: ПФР сделает все автоматически по имеющимся данным.

А вот если у работающего пенсионера появился стаж на Севере, то в таком случае надо только подать заявление в Пенсионный фонд с подтверждающими документами. После этого выплаты пересчитают с нового месяца.

В ведомстве напомнили, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания.

"Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях", – пояснили в ПФР.

Напомним, 22 сентября министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%.