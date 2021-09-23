Более 90% образовательных учреждений в Барнауле подключены к подаче тепла

В мэрии Барнаула рассказали о том, как проходит старт отопительного сезона в городе. В ходе совещания главный инженер АО "Барнаульская генерация" Сергей Климов отметил, что работы по подаче тепла ведутся согласно графику.

За два дня ресурс подан в 82 из 87 школ (94%), 18 из 20 учреждений дополнительного образования (90%), 148 из 155 детских садов (95%).

К теплу также подключены 98 из 144 объектов здравоохранения (68%) и 1313 многоквартирных домов из 3069 (42%).

Напомним, что в первый день после начала отопительного сезона в 737 многоквартирных домах Барнаула запустили тепло.

Если после начала сезона отопление в доме не появляется, то информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ.