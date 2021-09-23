В Бийске потратят 13 миллионов на проект ливневого коллектора возле дамбы

В Бийске потратят почти 13 миллионов рублей на проект ливневого коллектора у дамбы на Зелёном Клине, сообщает "Бийский рабочий".

Открытый водосборный канал протянется на 1,8 километра, закрытый – на 900 метров. Трубы ливнёвки выполнят из полиэтилена, а смотровые колодцы – из железобетона. Ожидаемый срок работы коллектора составит 50 лет.

Ливневый коллектор и локальные очистные сооружения станут третьим этапом обустройства бийской набережной. На первом этапе планируется построить дорогу на дамбе. Проектом предусмотрены две полосы по 3,5 метра и тротуар, отделённый от проезжей части барьерами.

Несмотря на популярность дамбы у бийских велосипедистов, проект не предусматривает велодорожку. Строительство дороги, тротуара и монтаж освещения на первом этапе обойдутся примерно в 100 миллионов рублей.

На втором этапе улица Советская от Стахановской до 2-й Цесовской расширится до четырёх полос.