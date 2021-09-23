Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой

Глава Следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своём доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Следственный комитет пока не давал официальных комментариев произошедшему.

Сергей Сарапульцев занял должность руководителя регионального Следственного управления в 2018 году, до этого в течение девяти лет работал заместителем руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 29 получили ранения. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.