Четыре отеля и казино построят в Алтайском крае к 2025 году

Инвестор планирует построить на территории единственной в Сибири игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае четыре отеля, казино и два слот-зала. Масштабную стройку хотят завершить к 2025 году, сообщил в ходе пресс-конференции начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырёх отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста. Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края", – заявил чиновник.

Тем временем второй инвестор – "Золотая ласточка 8" – получил положительное заключение экспертизы документации на строительство развлекательного комплекса и уже провёл ряд работ – отсыпку подъездных путей и земляные работы.

"В текущем году по разным причинам, в том числе из-за пандемии и смены состава учредителей, нужно актуализировать свой проект", – сказал Дешевых.

Чиновник отметил, что в этом году единственную игорную зону в Сибири посетили более 144,5 тыс. человек, что на 35% выше уровня прошлого года, а также превышает допандемийные показатели.

Напомним, что за лето 2021 года турпоток в Алтайский край составил 890 тысяч человек, из которых около трети – жители других регионов. Основными "донорами" стали Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край. Из них в регион прибыли от 60 до 80% всех гостей.