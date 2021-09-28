Житель Алтайского края хотел разбогатеть на акциях и перевёл мошенникам 1,2 млн рублей

Житель Тальменского района обратился в полицию с заявление о мошенничестве. Он намеревался разбогатеть на акциях, но остался без денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 53-летний сельчанин увидел в интернете рекламу заработка на бирже и заполнил анкету на сайте. После этого с ним связался незнакомец, который представился игроком на рынке ценных бумаг и предложил подзаработать.

"Получив согласие мужчины, он сообщил, что для того чтобы начать торговлю, необходимо перевести денежные средства, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Доверчивый мужчина оформил на себя кредит и перевёл 1,275 млн рублей", – говорится в сообщении.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество".