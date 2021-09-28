26 пожаров потушили в Алтайском крае за прошедшие сутки

В Алтайском крае 27 сентября потушили 26 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что из этого числа в восьми случаях горел мусор, ещё в шести – трава.

Работу по профилактике, обнаружению и ликвидации пожаров ведут патрульные и патрульно-маневренные группы. Бороться с огнём помогают в том числе и пожарные-добровольцы.

В МЧС подчеркнули, что опасность возникновения ландшафтных пожаров в регионе всё ещё сохраняется.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Алтайском крае по причине неправильного использования печей произошло 719 пожаров. Это одна из самых распространённых причин пожаров в осенне-зимний период.