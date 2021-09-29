Россельхозбанк назвал дату окончания набора в "Школу фермера"

Жители Алтайского края до 30 сентября ещё могут успеть стать участником "Школы фермера" от Россельхозбанка. Обучение стартует 20 октября 2021 года на базе АлтГАУ при поддержке краевого Министерства сельского хозяйства края и Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края.

"Алтайский филиал Россельхозбанка планирует набрать 30 человек в первую группу обучения в "Школе фермера". Участники, которые успешно защитят свои бизнес-проекты, получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Курс лекций и практических занятий рассчитан на два месяца. "Школа фермера" ориентирована на создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Обучение будет бесплатным.

Студентами "Школы" могут стать фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Так, в проекте уже решил принять участие Евгений Поваров, фермер из Троицкого района Алтайского края. Его хозяйство занимается животноводством и растениеводством.

"По основной специальности я экономист. Вместе с отцом мы начали заниматься сельским хозяйством и мне бы хотелось получить более полные знания по агрономии, соединить практику с теорией и опытом других людей, получить более фундаментальные знания по вопросам, связанным с выращиванием растений", – рассказал Евгений Поваров.

Претендентам на обучение необходимо до 30 сентября 2021 года подать конкурсные материалы: анкета-заявление, копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, презентация бизнес-идеи. Все документы можно прислать на электронную почту bank@altay.rshb.ru либо в офис Алтайского филиала Россельхозбанка по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик 32а, каб. 108. Справки по телефону: (3852) 53-89-63.

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в проекте, будет размещён на сайтах АлтГАУ , Министерства сельского хозяйства Алтайского края и Алтайского регионального филиала Россельхозбанка не позднее 15 октября 2021 года.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.