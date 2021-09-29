Житель Алтайского края пойдёт под суд за секс с 14-летней школьницей

В Троицком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в половом сношении с 14-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился осенью 2020 года в одном из сёл муниципалитета. Сексуальные отношения между мужчиной и несовершеннолетней происходили по взаимному согласию.

Однако, отмечают в СК, это всё равно является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя на тот момент не достигла 16-летнего возраста, что "нарушило нормальное физиологическое и психическое и нравственное формирование её личности".

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.