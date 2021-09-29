Житель Алтайского края пойдёт под суд за секс с 14-летней школьницей

В Троицком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в половом сношении с 14-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился осенью 2020 года в одном из сёл муниципалитета. Сексуальные отношения между мужчиной и несовершеннолетней происходили по взаимному согласию.
Однако, отмечают в СК, это всё равно является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя на тот момент не достигла 16-летнего возраста, что "нарушило нормальное физиологическое и психическое и нравственное формирование её личности".
Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.
Комментарии
Знаю человека, у которого с девчонкой в ее 14 было первый раз.
Спустя несколько лет поженились. Детей родили.
30 лет уже живут в согласии.
Только у них разница в возрасте небольшая.
А ведь его тогда тоже могли посадить. И кому было бы лучше?
(если по взаимному согласию).
Суд его оправдает
Сейчас 14 летние выглядят как 20, что у всех паспорт спрашивать? Созналась что дала по собственому желанию нет проблем. что людей сажать не за что, другое дело если бы снасильничал или обманным путём, то да кострация и 15 лет а тут беспредел.
Сейчас 14 летние выглядят как 20
шары разуй, педофилятина.