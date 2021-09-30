Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов

Счётная палата предложила отменить ограничения по использованию материнского капитала в первые три года после рождения ребёнка, сообщает "Коммерсантъ".
По действующему законодательству, до исполнения ребёнку трёх лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. В это время закон запрещает тратить маткапитал на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.
Счётная палата приводит данные опросов, согласно которым более 50% россиян выступают за увеличение возможностей по распоряжению маткапиталом. Ведомство предлагает ежегодно выплачивать семьям с детьми-школьниками по 20 тыс. рублей из средств маткапитала к новому учебному году.
Также Счётная палата предложила урегулировать существующее неравенство в распоряжении средствами маткапитала на первого и второго ребёнка. Ведомство указывает, что ежемесячное пособие на детей до трёх лет выплачивается только на первого ребёнка. На второго – только за счёт материнского капитала, поэтому их нельзя потратить на улучшение жилищных условий. По мнению аудиторов, это создаёт неравный доступ малообеспеченных семей с одним ребёнком и с двумя детьми к мерам господдержки.
Напомним, что с 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей.
Комментарии
к увеличению детской "случайной" смертности
Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить
30.09.2021 12:04
- гость -
Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить
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Полмиллиона - копейки? Отдайте мне, найду куда пристроить.
30.09.2021 12:04
- гость -
Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить
пока россияне корчат из себя богатых, мигранты едут и рожают тут за деньги с удовольствием, а мы оплачиваем их прирост численности.
Счетная палата и 20 тыс всем школьникам обещала и на мат капитал лграничения снимает, наверное думает что все время профицит будет в бюджете ????
как бы лапу сосать не пришлось, медведю то
Полмиллиона - копейки? Отдайте мне, найду куда пристроить.
В том-то и дето, что за полгода поллимона разойдутся, ничего не оставив, а ребенка еще лет 20 растить.