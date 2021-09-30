Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов

Счётная палата предложила отменить ограничения по использованию материнского капитала в первые три года после рождения ребёнка, сообщает "Коммерсантъ".

По действующему законодательству, до исполнения ребёнку трёх лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. В это время закон запрещает тратить маткапитал на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.

Счётная палата приводит данные опросов, согласно которым более 50% россиян выступают за увеличение возможностей по распоряжению маткапиталом. Ведомство предлагает ежегодно выплачивать семьям с детьми-школьниками по 20 тыс. рублей из средств маткапитала к новому учебному году.

Также Счётная палата предложила урегулировать существующее неравенство в распоряжении средствами маткапитала на первого и второго ребёнка. Ведомство указывает, что ежемесячное пособие на детей до трёх лет выплачивается только на первого ребёнка. На второго – только за счёт материнского капитала, поэтому их нельзя потратить на улучшение жилищных условий. По мнению аудиторов, это создаёт неравный доступ малообеспеченных семей с одним ребёнком и с двумя детьми к мерам господдержки.

Напомним, что с 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей.