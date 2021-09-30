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Новости

Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов

, ИА "Амител"
Сейчас закон запрещает некоторые траты в первые годы после рождения
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Счётная палата предложила отменить ограничения по использованию материнского капитала в первые три года после рождения ребёнка, сообщает "Коммерсантъ".

По действующему законодательству, до исполнения ребёнку трёх лет средства маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование, присмотр за детьми. В это время закон запрещает тратить маткапитал на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.

Счётная палата приводит данные опросов, согласно которым более 50% россиян выступают за увеличение возможностей по распоряжению маткапиталом. Ведомство предлагает ежегодно выплачивать семьям с детьми-школьниками по 20 тыс. рублей из средств маткапитала к новому учебному году.

Также Счётная палата предложила урегулировать существующее неравенство в распоряжении средствами маткапитала на первого и второго ребёнка. Ведомство указывает, что ежемесячное пособие на детей до трёх лет выплачивается только на первого ребёнка. На второго – только за счёт материнского капитала, поэтому их нельзя потратить на улучшение жилищных условий. По мнению аудиторов, это создаёт неравный доступ малообеспеченных семей с одним ребёнком и с двумя детьми к мерам господдержки. 

Напомним, что с 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 10:57
- гость -

к увеличению детской "случайной" смертности

30.09.2021 12:04
- гость -

Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить

30.09.2021 12:47
- гость -

30.09.2021 12:04
- гость -
Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить
-------------
Полмиллиона - копейки? Отдайте мне, найду куда пристроить.

30.09.2021 13:18
- гость -

30.09.2021 12:04
- гость -
Вас послушать, так все рожают ради этих клпеек
Куда их?
Даже квартиру не купить

пока россияне корчат из себя богатых, мигранты едут и рожают тут за деньги с удовольствием, а мы оплачиваем их прирост численности.

30.09.2021 13:20
- гость -

Счетная палата и 20 тыс всем школьникам обещала и на мат капитал лграничения снимает, наверное думает что все время профицит будет в бюджете ????
как бы лапу сосать не пришлось, медведю то

30.09.2021 16:56
- гость -

Полмиллиона - копейки? Отдайте мне, найду куда пристроить.

В том-то и дето, что за полгода поллимона разойдутся, ничего не оставив, а ребенка еще лет 20 растить.

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