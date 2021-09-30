Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из дома

Новый собственник дома многодетной семьи Афониных попытался силой завладеть жилплощадью. Мужчина напал на хозяйку прямо у неё дома, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, семья Афониных с четырьмя детьми проживает в посёлке Новосиликатном, однако их дом был продан с торгов из-за ипотечного долга. Сейчас семья пытается оспорить сделку купли-продажи и действия судебного пристава. Афонины утверждают, что жильё было продано по заниженной стоимости, без предварительной оценки.

Любовь Афонина рассказала, что новый владелец решил не ждать решения суда и освободить жилплощадь силой. Когда Любовь готовила ужин, в открытую дверь ворвались двое мужчин. Один кричал, что это его дом, а второй решил всучить документы. Женщина возразила, что принадлежность дома определят в суде. Тогда новый собственник напал на Афонину и нанёс ей ушибы. За мать пытались вступиться двое несовершеннолетних детей.

"Тут один из них меня толкнул, я упала, и у меня сразу боль резкая. У меня же два сустава заменены, я инвалид второй группы, с тросточкой хожу. Они стали требовать с меня документы на квартиру. И всё, что происходило, они зачем-то записывали на камеру. Может, они дом хотели на камеру снять, потому что они ни разу в нём не были, но как-то приобрели. Потом они побежали на второй этаж. Я не могла за ними туда подняться, а детей не пустила. Там они около четырёх минут пробыли, потом спустились вниз, стали зачем-то двигать диван, открывать и закрывать шторы", – сообщила Любовь Афонина.

Рассмотрение жалобы на действия судебного пристава, который продал дом Афониных, назначено в Индустриальном районном суде Барнаула на 11 октября.