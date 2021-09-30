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Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из дома

, ИА "Амител"
Новый собственник напал на многодетную мать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новый собственник дома многодетной семьи Афониных попытался силой завладеть жилплощадью. Мужчина напал на хозяйку прямо у неё дома, сообщают "Вести Алтай"

Напомним, семья Афониных с четырьмя детьми проживает в посёлке Новосиликатном, однако их дом был продан с торгов из-за ипотечного долга. Сейчас семья пытается оспорить сделку купли-продажи и действия судебного пристава. Афонины утверждают, что жильё было продано по заниженной стоимости, без предварительной оценки.

Любовь Афонина рассказала, что новый владелец решил не ждать решения суда и освободить жилплощадь силой. Когда Любовь готовила ужин, в открытую дверь ворвались двое мужчин. Один кричал, что это его дом, а второй решил всучить документы. Женщина возразила, что принадлежность дома определят в суде. Тогда новый собственник напал на Афонину и нанёс ей ушибы. За мать пытались вступиться двое несовершеннолетних детей.

"Тут один из них меня толкнул, я упала, и у меня сразу боль резкая. У меня же два сустава заменены, я инвалид второй группы, с тросточкой хожу. Они стали требовать с меня документы на квартиру. И всё, что происходило, они зачем-то записывали на камеру. Может, они дом хотели на камеру снять, потому что они ни разу в нём не были, но как-то приобрели. Потом они побежали на второй этаж. Я не могла за ними туда подняться, а детей не пустила. Там они около четырёх минут пробыли, потом спустились вниз, стали зачем-то двигать диван, открывать и закрывать шторы", – сообщила Любовь Афонина.

Рассмотрение жалобы на действия судебного пристава, который продал дом Афониных, назначено в Индустриальном районном суде Барнаула на 11 октября. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 17:02
Наталья

Долги нужно отдавать и не важно многодетная ты мать или инвалид 2-ой группы.
Нет денег - не бери кредитов и ипотек. А уж если взял - верни и живи спокойно.

30.09.2021 17:08
- гость -

Долги нужно отдавать.. Впрочем, банки, которые раздают кредиты направо и налево, тоже не жаль. Кто дал ипотеку инвалиду с четырьмя детьми? Чем она могла и собиралась её гасить?

30.09.2021 17:15
горожанка

Как платить по долгам так начала прикрываться детьми и инвалидностью, НЕ ЖАЛКО...
На детей платят пособия, двое детей (как я поняла) уже совершеннолетние - могут пойти работать, хотя бы доставка продуктов на дом (Деливери клаб, Самокат) в любую пиццерию. + получает пенсию по инвалидности.
Возможно есть муж-пусть подключается к оплате долгов, если бросил - пусть платит на несовершеннолетних алименты.

30.09.2021 17:15
гость

у нас многодетность это неприкасаемый статус? При чем тут многодетная или нет, инвалид или нет. Есть ипотека- гаси, нет возможности - банк не при чем , он свои интересы блюдит. Рожать четверых - суставы не мешали, а как кредит платить - так сразу инвалиды все многодетные. Это ее ответственность столько нарожала , а ума кто давать будет и содержать? Вася Куролесов?

30.09.2021 17:17
гость

Дом можно было сдать в аренду за 20 000, снять комнату за 5 000, да тесно, да не комфортно, зато БЕЗ ДОЛГОВ!!!

Выход есть всегда, но не прикрываться ЯЖЕМАТЬ

30.09.2021 17:17
гость

У меня в подъезде живет семья. У них четверо ребятишек и долг за квартиру в размере 360000р. Ежемесячные выплаты исправно тратятся на продукты и 2 раза в неделю пиво. Слов нет в квартире порядок - родители контролируют. Но взрослые не работают , то есть совсем - она в декрете, а ему мало денег предлагают, поэтому лучше сидеть дома. Как они думают жить дальше? К слову рассказал.

30.09.2021 17:18
гiсть

какие все черствые сталиhttps://web-zoopark.ru/wp-content/uploads/2018/07/6-15-700x438.jpg

30.09.2021 17:20
гость

Долги в американском государстве приписывают на пустом месте. Хорошо что к нас не так. А то пришлось бы как в америке - брать бульдозер и ... строить дороги))

30.09.2021 17:24
Лесопатологи бьют в набат

Можно было при первых признаках замедления роста семейного бюджета самим продать двухэтажный дом и купить одноэтажный

30.09.2021 17:36
- гость -

Куча домов в деревнях стоит бесхозных. езжай, живи, кормись, если уж обстоятельства сложились так.

30.09.2021 17:44
- гость -

Люди, вы вообще читаете? Статья, что точки в этом деле нет. Может 11.10.2021 суд отменит продажу. А её пытаются выгнать из дома. при чём просто какие-то мужики. Не приставы. Чтож у вас такая злость на людей у которых дети? Вот только об этом

30.09.2021 17:49
Стрелок

Все такие умные и советы дают...…. А когда ВАМ всем к одному месту на 2 мм. что то поднесут . будете стонать и плакать.

30.09.2021 18:34
- гость -

Дом продан, финиш. Дом не является больше их собственностью. На квартиру выезжай и судись сколько хочешь. На нее в суд надо подавать и пусть ещё денег платит за не законное проживание на чужой собственности. Не надо ждать ,когда банк начнет продавть за копейки, продавать надо было гораздо раньше самим .

30.09.2021 18:39
South

Афонины утверждают, что жильё было продано по заниженной стоимости, без предварительной оценки.
---------------
Нужно было самим заниматься продажей дома или риелтора нанять, чтобы она продал дом по более высокой цене.

30.09.2021 18:41
South

30.09.2021 17:18
гiсть
какие все черствые стали
-------------
А кому приятно, когда за ты сам работаешь, налоги платишь, думаешь, сможешь ты или нет поднять ребенка, сможешь или нет выплатить кредит. А кто-то хитрожопый нахаляву всё получить хочет?

30.09.2021 18:54
South

30.09.2021 17:49
Стрелок
Все такие умные и советы дают...…. А когда ВАМ всем к одному месту на 2 мм. что то поднесут . будете стонать и плакать.
-------------
Что поднесут? Ты загадки не загадывай, хочешь сказать, говори прямо.

30.09.2021 19:19
Гость

Халява здесь процветает. А как быть если нет идеологии и морали. Всем привет купи продайкины. Да жёстко с этой стороны мьёй обошлись , но мы налоги платим ,ипотеки ,с копеешной а этом краю зарплатой
А жизни нет и плевать этой упитанными физиономиями армией чиновников как живёт народ в этом богом забытом краю. Одно злорадство испытывают здесь чиновники ,вот отсюда и убытие граждан отсюда и такие истории.

30.09.2021 20:27
загадки не загадывай

ну и долго еще ждать? то

30.09.2021 20:28
гiсть

А кому приятно, когда за ты сам работаешь, налоги платишь, думаешь, сможешь ты или нет поднять ребенка, сможешь или нет выплатить кредит. А кто-то хитро... нахаляву всё получить хочет?
---
кстати, вспоминается, как просили (и получили, наверное) компенсацию от государства люди, которые брали кредиты в долларах. сначала они имели более низкий процент, чем те, кто брал в рублях, и смеялись. а потом за счет этих же людей они получили помощь. несправедливо

30.09.2021 20:35
Гость

Этот беспредел с приставами и аукционами кому надо подешевле сторгуем когда закончится??? У нас все беды от недоработки СК, полиции, ФСБ! В Америке за такое уже пристав на пару с начальником уже сидели бы!

30.09.2021 20:39
Гость

Коллекторы и банк, пристав точно намутили, в том районе дом такой площади стоит в два раза дороже! Почему нет уголовного дела по мошенничеству?? Тут 100 тыс приставы не взыскивают, а как суммы побольше так очень даже шевелятся!?!

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