Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из дома

Новый собственник дома многодетной семьи Афониных попытался силой завладеть жилплощадью. Мужчина напал на хозяйку прямо у неё дома, сообщают "Вести Алтай".
Напомним, семья Афониных с четырьмя детьми проживает в посёлке Новосиликатном, однако их дом был продан с торгов из-за ипотечного долга. Сейчас семья пытается оспорить сделку купли-продажи и действия судебного пристава. Афонины утверждают, что жильё было продано по заниженной стоимости, без предварительной оценки.
Любовь Афонина рассказала, что новый владелец решил не ждать решения суда и освободить жилплощадь силой. Когда Любовь готовила ужин, в открытую дверь ворвались двое мужчин. Один кричал, что это его дом, а второй решил всучить документы. Женщина возразила, что принадлежность дома определят в суде. Тогда новый собственник напал на Афонину и нанёс ей ушибы. За мать пытались вступиться двое несовершеннолетних детей.
"Тут один из них меня толкнул, я упала, и у меня сразу боль резкая. У меня же два сустава заменены, я инвалид второй группы, с тросточкой хожу. Они стали требовать с меня документы на квартиру. И всё, что происходило, они зачем-то записывали на камеру. Может, они дом хотели на камеру снять, потому что они ни разу в нём не были, но как-то приобрели. Потом они побежали на второй этаж. Я не могла за ними туда подняться, а детей не пустила. Там они около четырёх минут пробыли, потом спустились вниз, стали зачем-то двигать диван, открывать и закрывать шторы", – сообщила Любовь Афонина.
Рассмотрение жалобы на действия судебного пристава, который продал дом Афониных, назначено в Индустриальном районном суде Барнаула на 11 октября.
Комментарии
Долги нужно отдавать и не важно многодетная ты мать или инвалид 2-ой группы.
Нет денег - не бери кредитов и ипотек. А уж если взял - верни и живи спокойно.
Долги нужно отдавать.. Впрочем, банки, которые раздают кредиты направо и налево, тоже не жаль. Кто дал ипотеку инвалиду с четырьмя детьми? Чем она могла и собиралась её гасить?
Как платить по долгам так начала прикрываться детьми и инвалидностью, НЕ ЖАЛКО...
На детей платят пособия, двое детей (как я поняла) уже совершеннолетние - могут пойти работать, хотя бы доставка продуктов на дом (Деливери клаб, Самокат) в любую пиццерию. + получает пенсию по инвалидности.
Возможно есть муж-пусть подключается к оплате долгов, если бросил - пусть платит на несовершеннолетних алименты.
у нас многодетность это неприкасаемый статус? При чем тут многодетная или нет, инвалид или нет. Есть ипотека- гаси, нет возможности - банк не при чем , он свои интересы блюдит. Рожать четверых - суставы не мешали, а как кредит платить - так сразу инвалиды все многодетные. Это ее ответственность столько нарожала , а ума кто давать будет и содержать? Вася Куролесов?
Дом можно было сдать в аренду за 20 000, снять комнату за 5 000, да тесно, да не комфортно, зато БЕЗ ДОЛГОВ!!!
Выход есть всегда, но не прикрываться ЯЖЕМАТЬ
У меня в подъезде живет семья. У них четверо ребятишек и долг за квартиру в размере 360000р. Ежемесячные выплаты исправно тратятся на продукты и 2 раза в неделю пиво. Слов нет в квартире порядок - родители контролируют. Но взрослые не работают , то есть совсем - она в декрете, а ему мало денег предлагают, поэтому лучше сидеть дома. Как они думают жить дальше? К слову рассказал.
какие все черствые стали
Долги в американском государстве приписывают на пустом месте. Хорошо что к нас не так. А то пришлось бы как в америке - брать бульдозер и ... строить дороги))
Можно было при первых признаках замедления роста семейного бюджета самим продать двухэтажный дом и купить одноэтажный
Куча домов в деревнях стоит бесхозных. езжай, живи, кормись, если уж обстоятельства сложились так.
Люди, вы вообще читаете? Статья, что точки в этом деле нет. Может 11.10.2021 суд отменит продажу. А её пытаются выгнать из дома. при чём просто какие-то мужики. Не приставы. Чтож у вас такая злость на людей у которых дети? Вот только об этом
Все такие умные и советы дают...…. А когда ВАМ всем к одному месту на 2 мм. что то поднесут . будете стонать и плакать.
Дом продан, финиш. Дом не является больше их собственностью. На квартиру выезжай и судись сколько хочешь. На нее в суд надо подавать и пусть ещё денег платит за не законное проживание на чужой собственности. Не надо ждать ,когда банк начнет продавть за копейки, продавать надо было гораздо раньше самим .
Афонины утверждают, что жильё было продано по заниженной стоимости, без предварительной оценки.
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Нужно было самим заниматься продажей дома или риелтора нанять, чтобы она продал дом по более высокой цене.
30.09.2021 17:18
гiсть
какие все черствые стали
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А кому приятно, когда за ты сам работаешь, налоги платишь, думаешь, сможешь ты или нет поднять ребенка, сможешь или нет выплатить кредит. А кто-то хитрожопый нахаляву всё получить хочет?
30.09.2021 17:49
Стрелок
Все такие умные и советы дают...…. А когда ВАМ всем к одному месту на 2 мм. что то поднесут . будете стонать и плакать.
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Что поднесут? Ты загадки не загадывай, хочешь сказать, говори прямо.
Халява здесь процветает. А как быть если нет идеологии и морали. Всем привет купи продайкины. Да жёстко с этой стороны мьёй обошлись , но мы налоги платим ,ипотеки ,с копеешной а этом краю зарплатой
А жизни нет и плевать этой упитанными физиономиями армией чиновников как живёт народ в этом богом забытом краю. Одно злорадство испытывают здесь чиновники ,вот отсюда и убытие граждан отсюда и такие истории.
ну и долго еще ждать? то
А кому приятно, когда за ты сам работаешь, налоги платишь, думаешь, сможешь ты или нет поднять ребенка, сможешь или нет выплатить кредит. А кто-то хитро... нахаляву всё получить хочет?
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кстати, вспоминается, как просили (и получили, наверное) компенсацию от государства люди, которые брали кредиты в долларах. сначала они имели более низкий процент, чем те, кто брал в рублях, и смеялись. а потом за счет этих же людей они получили помощь. несправедливо
Этот беспредел с приставами и аукционами кому надо подешевле сторгуем когда закончится??? У нас все беды от недоработки СК, полиции, ФСБ! В Америке за такое уже пристав на пару с начальником уже сидели бы!
Коллекторы и банк, пристав точно намутили, в том районе дом такой площади стоит в два раза дороже! Почему нет уголовного дела по мошенничеству?? Тут 100 тыс приставы не взыскивают, а как суммы побольше так очень даже шевелятся!?!