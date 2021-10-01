Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Также увеличены ставки на рефинансирование жилищных кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.

Стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке выросла на 0,4% – до 8,4% годовых. Ставка по кредитам на жильё на вторичном рынке для молодых семей поднялась до 8,1%, для остальных заёмщиков – до 8,5%. Рефинансировать ипотеку другого банка можно под 8,2% годовых.

20 сентября Сбербанк ввёл повторное рефинансирование ипотеки с изначальной ставкой от 7,9% годовых.

На этой неделе Счётная палата заявила, что на российском рынке надувается ипотечный "пузырь". Аудиторы призвали Центробанк обратить внимание на резкий рост кредитного портфеля и высокие цены на недвижимость.