Смертность от коронавируса в России бьёт рекорд четвёртый день подряд

В России установлен четвёртый подряд рекорд по смертям от коронавируса за сутки. Согласно информации федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, на 1 октября России от COVID-19 скончались ещё 887 человек.

Предыдущие рекорды были обновлены 28, 29 и 30 сентября: 852, 857 и 867 умерших соответственно.

В Алтайском крае за сутки выявили 251 один случай заражения. Скончались 23 пациента.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19. По словам зампредседателя правительства, вместо локдауна в стране продолжится прививочная кампания – сейчас в России достаточное количество препаратов для эффективного проведения вакцинации.