Более 25 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 219 – до 7 560 767. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4032 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+2494) и Московской области (+1483). В Алтайском крае выявили ещё 265 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 710 574 пациента, в том числе 17 852 – за последние сутки.

Скончались ещё 886 заражённых с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 209 028 летальных случаев.