Военные на пять часов перекроют трассу в Алтайском крае

Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта ограничат с 17:30 до 22:40 на участке автодороги Б. Ключи – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – автодорога "Подъезд к с. Фирсово" – Фирсово – автодорога "Фирсово – Бобровка" – Бобровка".

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и по возможности заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, что сейчас в Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах. Рейд продлится до 7 октября.