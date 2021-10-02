Алтайский край вошёл в список самых популярных регионов для путешествий в ноябре

Алтайский край попал в рейтинг наиболее востребованных направлений на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники в 2021 году. Об этом сообщает АТОР.

Возглавили топ-5 Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Также высокий спрос наблюдается на курорты в Абхазии.

Среди востребованных внутренних направлений туроператоры также выделили Алтайский край, Казань, Подмосковье и санатории в различных регионах. В сегменте сити-туров высокие продажи демонстрирует Санкт-Петербург.

По оценкам участников рынка, в конце сентября продажи туров на каникулы и ноябрьские праздники на внутренних направлениях были не слишком высокими, однако оживление спроса ожидается во второй половине октября.

Ранее сообщалось, что за лето 2021 года турпоток в Алтайский край составил 890 тысяч человек, из которых около трети – жители других регионов.