Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным

Муж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артур Стеценко высказался об уголовном деле в отношении супруги и её побеге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В беседе с журналистами у себя дома в Подмосковье Стеценко опроверг сведения о том, что он якобы помогает жене скрываться, а также заявил, что у него нет украинского гражданства, о котором ранее писали СМИ. Он отметил, что не знает, где находится его супруга, на связь она не выходит.

"Марина уехала на работу, я забрал её в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у неё с собой не было. Связи сейчас нет", – рассказал Стеценко.

Он также рассказал, что его уже вызывали свидетелем на допрос и ему стали понятны материалы дела, возбуждённого в отношении Раковой и её коллег. Он назвал дело заказным и пообещал выступить с заявлением.

Ранее сообщалось, что уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет. По данным "Известий", 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.