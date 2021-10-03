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Новости

Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным

, ИА "Амител"
Артур Стеценко пообещал выступить с заявлением
Фото: iz.ru

Фото: iz.ru

Муж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артур Стеценко высказался об уголовном деле в отношении супруги и её побеге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В беседе с журналистами у себя дома в Подмосковье Стеценко опроверг сведения о том, что он якобы помогает жене скрываться, а также заявил, что у него нет украинского гражданства, о котором ранее писали СМИ. Он отметил, что не знает, где находится его супруга, на связь она не выходит.

"Марина уехала на работу, я забрал её в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у неё с собой не было. Связи сейчас нет", – рассказал Стеценко.

Он также рассказал, что его уже вызывали свидетелем на допрос и ему стали понятны материалы дела, возбуждённого в отношении Раковой и её коллег. Он назвал дело заказным и пообещал выступить с заявлением.

Ранее сообщалось, что уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет. По данным "Известий", 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.10.2021 10:17
- гость -

Сначала покупается или строится дом стоимостью в несколько годовых зарплат, при этом не голодают, ездят на дорогих машинах, носят дорогую одежду и драгоценности, а потом "дело заказное", "подставили". Понятно, муж и не должен давать показания против жены, но тогда уж промолчи, за умного сойдёшь.

3.10.2021 10:20
- гость -

Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет
---------------

старшие подельники "спрятали"

3.10.2021 10:32
- гость -

Подследственная загорает уже в испании

3.10.2021 10:37
гость

а также заявил, что у него нет украинского гражданства

Так вот она где

3.10.2021 10:40
гость

Если она собственник дома, то миллионов 10 уже вернуть можно. Счета наверное успела обнулить, вице-президента Сбербанка знает куда деньги переводить, чтобы не нашли

3.10.2021 10:41
- гость -

У мусаров в отделе бутылки из под шампанского закончились?

3.10.2021 10:50
- гость -

Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у неё с собой не было.

Но была маленькая пластиковая карточка обезличенная.
А почему у мужа фамилия другая? Раздельное имущество?
То помощник, то муж.

3.10.2021 11:16
Гость

И эти люди в управлении страны!!! Ведут к деградации как Греф! Какого числа банкир лезет в образование, расстрелять его мало!

3.10.2021 11:16
- гость -

У такой красавицы и умницы вот такой муж замухрышка??? Даже не депутат??
Что то тут не так.

3.10.2021 11:52
- гость -

Мутная история,а обывателя водят за нос непроверенными сведениями.

3.10.2021 12:32
гость

почему они не воруют друг у друга? потому что тогда сразу в сырую землю с дыркой в голове, а у государства т.е. у народа можно - ну дадут условно, если еще поймают за руку

3.10.2021 12:33
Я

Пару лет назад в прессе была информация, что муж Раковой был депутатом... то ли в Барнауле, то ли ещё где...

3.10.2021 12:58
Pandr3

Как говорил Аркадий Райкин на сцене:вот смотрю я на вас и думаю:ну и дураки же вы все

3.10.2021 13:10
Pandr3

Есть еще одна версия,которая должна рассматриваться следствием,но о которой молчат.А именно:оделась во все белое,выехала на природу и пкончила жизнь самоубийством.

3.10.2021 13:11
Pandr3

покончила

3.10.2021 13:12
- гость -

3.10.2021 10:41
- гость -
У мусаров в отделе бутылки из под шампанского закончились?___________________ Для тебя найдется.

3.10.2021 13:28
док

Пора пожизненное давать,ворье и коррупционеры достали!

3.10.2021 13:42
Pandr3

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой
АВТОР
EchoMSK
«Я, Стеценко Артур Владимирович, гражданин России, родился в Иркутске в 1970 году. В ряде СМИ были опубликованы заявления, которые порочат мою репутацию. Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём.

Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями.

Дом — моих друзей, которые сдают его мне, автомобиль — поддержанный порше, который я использую для ежедневных поездок находится в гараже.

Вчера я был первый раз вызван в Главное Следственное Управление города Москвы, там я был ознакомлен с материалами дела в отношении Марины Раковой, Евгения Зака, Максима Инкина и Кристины Крючковой.

Большинство информации, которую выдает СМИ, к сожалению, совершенно не соответствует действительности. Откуда берутся эти «информированные источники» и кто стоит за авторами так называемых «сливов», думаю, вы все можете догадаться.

Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится.

Но хотел бы сказать про моих бывших коллег. Женя и Максим были сотрудниками министерства образования и науки Российской Федерации, после этого они были приглашены на работу в государственный фонд, где прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране. Во всех регионах используют их работы.

Самое важное, что я хочу подчеркнуть — эти проекты не остались на бумаге, а действительно были реализованы.

Что касается их личных качеств — достаточно поговорить с их бывшими коллегами или людьми, с которыми они пересекались по работе. Все характеризуют их как ответственных, работающих на благо страны сотрудников. Ни у кого не возникает даже мысли, что они могли нарушить закон. На ребят сейчас оказывается серьезное давление, надеюсь, они его выдержат.

С Кристиной я не был лично знаком, но убеждён, что в силу своих должностных обязанностей и характера работы она не имела возможн

3.10.2021 13:45
Pandr3

она не имела возможности совершить нарушение, которое на нее пытаются повесить.

Несмотря на это, суд принял очевидно мотивированное не доказательствами, а чем-то другим, решение заключить их под стражу. Хотя всем понятно, что менеджеры гос. службы вполне могут находиться под домашним арестом с любыми ограничениями.

Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину.

Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии.

Я прошу проводить расследование максимально открыто и чисто, дать суду возможность действительно рассмотреть это дело по существу.

Всем нужна честная и проверенная информация, а не провокации в виде анонимных сливов, которыми сейчас переполнено информационное пространство.»

3.10.2021 14:05
- гость -

На эхе постоянно всякую нечисть и врагов народа поддерживают.

3.10.2021 14:43
гость

Дом — моих друзей, которые сдают его мне

Бедная семья, жена вице-президент Сбербанка, не могла себе жилье купить. Даже ипотеку у себя на работе не могла оформить. В Сбере своим вице-президентам ипотеку наверное не оформляют, высокий риск, что убежит

3.10.2021 15:36
Тётя Мотя

Так вот откуда ноги растут у всех мошеннических разводов по телефонам от Сбера! Походу, все они там одного поля ягоды!

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