Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным

Муж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артур Стеценко высказался об уголовном деле в отношении супруги и её побеге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В беседе с журналистами у себя дома в Подмосковье Стеценко опроверг сведения о том, что он якобы помогает жене скрываться, а также заявил, что у него нет украинского гражданства, о котором ранее писали СМИ. Он отметил, что не знает, где находится его супруга, на связь она не выходит.
"Марина уехала на работу, я забрал её в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у неё с собой не было. Связи сейчас нет", – рассказал Стеценко.
Он также рассказал, что его уже вызывали свидетелем на допрос и ему стали понятны материалы дела, возбуждённого в отношении Раковой и её коллег. Он назвал дело заказным и пообещал выступить с заявлением.
Ранее сообщалось, что уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет. По данным "Известий", 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Комментарии
Сначала покупается или строится дом стоимостью в несколько годовых зарплат, при этом не голодают, ездят на дорогих машинах, носят дорогую одежду и драгоценности, а потом "дело заказное", "подставили". Понятно, муж и не должен давать показания против жены, но тогда уж промолчи, за умного сойдёшь.
Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет
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старшие подельники "спрятали"
Подследственная загорает уже в испании
а также заявил, что у него нет украинского гражданства
Так вот она где
Если она собственник дома, то миллионов 10 уже вернуть можно. Счета наверное успела обнулить, вице-президента Сбербанка знает куда деньги переводить, чтобы не нашли
У мусаров в отделе бутылки из под шампанского закончились?
Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у неё с собой не было.
Но была маленькая пластиковая карточка обезличенная.
А почему у мужа фамилия другая? Раздельное имущество?
То помощник, то муж.
И эти люди в управлении страны!!! Ведут к деградации как Греф! Какого числа банкир лезет в образование, расстрелять его мало!
У такой красавицы и умницы вот такой муж замухрышка??? Даже не депутат??
Что то тут не так.
Мутная история,а обывателя водят за нос непроверенными сведениями.
почему они не воруют друг у друга? потому что тогда сразу в сырую землю с дыркой в голове, а у государства т.е. у народа можно - ну дадут условно, если еще поймают за руку
Пару лет назад в прессе была информация, что муж Раковой был депутатом... то ли в Барнауле, то ли ещё где...
Как говорил Аркадий Райкин на сцене:вот смотрю я на вас и думаю:ну и дураки же вы все
Есть еще одна версия,которая должна рассматриваться следствием,но о которой молчат.А именно:оделась во все белое,выехала на природу и пкончила жизнь самоубийством.
покончила
3.10.2021 10:41
- гость -
У мусаров в отделе бутылки из под шампанского закончились?___________________ Для тебя найдется.
Пора пожизненное давать,ворье и коррупционеры достали!
Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой
АВТОР
EchoMSK
«Я, Стеценко Артур Владимирович, гражданин России, родился в Иркутске в 1970 году. В ряде СМИ были опубликованы заявления, которые порочат мою репутацию. Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём.
Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями.
Дом — моих друзей, которые сдают его мне, автомобиль — поддержанный порше, который я использую для ежедневных поездок находится в гараже.
Вчера я был первый раз вызван в Главное Следственное Управление города Москвы, там я был ознакомлен с материалами дела в отношении Марины Раковой, Евгения Зака, Максима Инкина и Кристины Крючковой.
Большинство информации, которую выдает СМИ, к сожалению, совершенно не соответствует действительности. Откуда берутся эти «информированные источники» и кто стоит за авторами так называемых «сливов», думаю, вы все можете догадаться.
Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится.
Но хотел бы сказать про моих бывших коллег. Женя и Максим были сотрудниками министерства образования и науки Российской Федерации, после этого они были приглашены на работу в государственный фонд, где прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране. Во всех регионах используют их работы.
Самое важное, что я хочу подчеркнуть — эти проекты не остались на бумаге, а действительно были реализованы.
Что касается их личных качеств — достаточно поговорить с их бывшими коллегами или людьми, с которыми они пересекались по работе. Все характеризуют их как ответственных, работающих на благо страны сотрудников. Ни у кого не возникает даже мысли, что они могли нарушить закон. На ребят сейчас оказывается серьезное давление, надеюсь, они его выдержат.
С Кристиной я не был лично знаком, но убеждён, что в силу своих должностных обязанностей и характера работы она не имела возможн
она не имела возможности совершить нарушение, которое на нее пытаются повесить.
Несмотря на это, суд принял очевидно мотивированное не доказательствами, а чем-то другим, решение заключить их под стражу. Хотя всем понятно, что менеджеры гос. службы вполне могут находиться под домашним арестом с любыми ограничениями.
Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину.
Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии.
Я прошу проводить расследование максимально открыто и чисто, дать суду возможность действительно рассмотреть это дело по существу.
Всем нужна честная и проверенная информация, а не провокации в виде анонимных сливов, которыми сейчас переполнено информационное пространство.»
На эхе постоянно всякую нечисть и врагов народа поддерживают.
Дом — моих друзей, которые сдают его мне
Бедная семья, жена вице-президент Сбербанка, не могла себе жилье купить. Даже ипотеку у себя на работе не могла оформить. В Сбере своим вице-президентам ипотеку наверное не оформляют, высокий риск, что убежит
Так вот откуда ноги растут у всех мошеннических разводов по телефонам от Сбера! Походу, все они там одного поля ягоды!