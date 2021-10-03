Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке

Пьяный житель Рубцовска напал с ножом на соседа и теперь пойдёт под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Инцидент произошёл в июле текущего года на лестничной клетке одного из многоквартирных домов города.
"Мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений нанёс пострадавшему два удара в область груди ножом, завёрнутым в полимерный пакет, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.
Поводом для нападения стали частые ссоры мужчин по поводу парковочного места у дома.
В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия". Материалы дела передали в суд.
Ранее в Рубцовске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Комментарии
по поводу паркового места у дома
Ладно зимой, один почистил, другой встал, это неправильно. А сейчас то, кто первый приехал, того и место, оно же не частное
рубчик одним словом
Хоть зимой, хоть летом. Нет личного места, почистил, ну и что, я встал.Мест больше не было.
по поводу паркового места у дома
Да теперь долго не понадобится.Припаркуют теперь надолго..
Ладно зимой, один почистил, другой встал, это неправильно.
Получается, если почистил место, то оно становится частной собственностью? Или ещё надо тросик натянуть и замок повесить?
17:27
При чем здесь парковка автомобиля, тут два садовода парк разбить замутили