Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке

Пьяный житель Рубцовска напал с ножом на соседа и теперь пойдёт под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошёл в июле текущего года на лестничной клетке одного из многоквартирных домов города.

"Мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений нанёс пострадавшему два удара в область груди ножом, завёрнутым в полимерный пакет, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении.

Поводом для нападения стали частые ссоры мужчин по поводу парковочного места у дома.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия". Материалы дела передали в суд.

Ранее в Рубцовске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.