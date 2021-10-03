Футболистка из Алтайского края выиграла Кубок России

Воспитанница алтайского футбола выиграла Кубок России. Финальная игра турнира между московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом" состоялась 2 октября в Самаре и завершилась победой "железнодорожниц" со счётом 1:0.

Решающий гол уже на 3-й минуте встречи забила форвард "Локо" Нелли Коровкина. Весь матч в составе победительниц провела на поле алтайская футболистка Анна Беломытцева.

Напомним, спортсменка начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году Беломытцева перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" она выиграла два золота чемпионата России. Перед началом сезона 2019 года Беломытцева стала игроком московского "Локомотива" и дважды была серебряным призёром чемпионата России. Также алтайская футболистка с 2016 года регулярно выступает за женскую сборную России. На счету 24-летней защитницы 42 матча и три забитых гола в составе национальной команды.