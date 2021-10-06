Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V". Пациентам в возрасте от 12 до 17 лет также будут вводить два компонента, однако концентрация будет уменьшена в пять раз, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе правительство выделило более 100 млн рублей для третьей фазы исследования препарата на подростках. В Минздраве отмечают, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной, а сделать прививку можно лишь при согласии родителей или законных представителей.
Напомним, регистрацию и первую поставку "детского" варианта российской вакцины "Спутник V" ждут в Алтайском крае. Как ранее заявлял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, препарат должны были привезти ещё в конце сентября, но пока поставок нет.
Комментарии
Разбодяжили шмурдяк? Да это же гениально!
гинцбургу наверно очень хочется в новый дивный мир?
А прививать будут в школах?
Надеюсь хоть родителей поставят в известность что детей будут прививать
Ковид - это ведь ОРВИ? Ну, не зря же большинству пациентов без нюха и вкуса фельдшеры пишут в больничных ОРВИ. К чему такое рвение с обычным ОРВИ?
Есть болезни пострашнее, например, оспа, туберкулез.
08:46
А что для тебя не шмурдяк? Пфайзер? Модерна? Так они тоже ВОЗ не одобрены.
На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
10:17
Для экстренного применения и Спутник разрешён. Это называется реестр ВЧР.
Для экстренного применения и Спутник разрешён.
Кем разрешен? Поповым или ВОЗ?
Идите в туда
6.10.2021 09:47
гость
Надеюсь хоть родителей поставят в известность что детей будут прививать
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У нас в школе даже психологическое тестирование не проводят, пока не получат на это письменное согласие родителей. И везде так. Так что без согласия законных представителей ребенка (родителей, т.е.), прививать их точно не будут. Никто не захочет такую ответственность на себя брать.