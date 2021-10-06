Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V". Пациентам в возрасте от 12 до 17 лет также будут вводить два компонента, однако концентрация будет уменьшена в пять раз, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе правительство выделило более 100 млн рублей для третьей фазы исследования препарата на подростках. В Минздраве отмечают, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной, а сделать прививку можно лишь при согласии родителей или законных представителей.

Напомним, регистрацию и первую поставку "детского" варианта российской вакцины "Спутник V" ждут в Алтайском крае. Как ранее заявлял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, препарат должны были привезти ещё в конце сентября, но пока поставок нет.