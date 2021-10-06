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Сначала лучше, потом хуже: Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России

, ИА "Амител"
Прогноз российских чиновников оказался пессимистичнее
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По оценке организации, ВВП России в текущем году вырастет до 4,3%, а в 2022 и 2023 годах – на 2,8% и 1,8%. Предыдущий прогноз предусматривал рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% – в 2022 году и на 2,3% – в 2023-м.

Отмечается, что прогноз Всемирного банка на 2021 год оказался позитивнее прогноза Минэкономразвития, который предусматривает рост ВВП на 4,2%. На 2022-2024 годы российские чиновники ожидают рост на 3%.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

6.10.2021 11:01
- гость -

ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы.

А там и 2024 год близко, с обнулением и переназначением бункерного дедушки, после чего картошка по 400 рублей за кило будет.

6.10.2021 11:11
- гость -

А вы картоху сажайте на даче, получится дешевле.

6.10.2021 11:16
- гость -

А лекарства тоже на даче сажать?

6.10.2021 11:22
- гость -

6.10.2021 11:16
- гость -
А лекарства тоже на даче сажать?

Самогонный аппарат это гарантия качества, сам сделал, сам полечился

6.10.2021 11:36
- гость -

6.10.2021 11:01
- гость -

А там и 2024 год близко, с обнулением и переназначением бункерного дедушки, после чего картошка по 400 рублей за кило будет.

Надо с ваших хозяев пример брать, у них всё нормально

Благодаря лазейке в законодательстве, регулирующем чеканку монет, министерство финансов США может выпускать монеты любого номинала. Поэтому ещё с 2013 года звучали предложения выпустить платиновую монету номиналом в 1 триллион долларов, чтобы выкупить долг ФРС. Председатель Судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, вспомнил об этой идее на последнем собрании демократов.

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