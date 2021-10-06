Сначала лучше, потом хуже: Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По оценке организации, ВВП России в текущем году вырастет до 4,3%, а в 2022 и 2023 годах – на 2,8% и 1,8%. Предыдущий прогноз предусматривал рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% – в 2022 году и на 2,3% – в 2023-м.

Отмечается, что прогноз Всемирного банка на 2021 год оказался позитивнее прогноза Минэкономразвития, который предусматривает рост ВВП на 4,2%. На 2022-2024 годы российские чиновники ожидают рост на 3%.