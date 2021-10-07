Опасная работа. Почти 90% офисных работников в России страдают от проблем с нервами

От проблем с нервной системой в России страдают 88% офисных работников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос "Альфа-Страхования".

По результатам исследования стало известно, что чаще всего "офисный планктон" беспокоит усталость, сонливость, нарушение сна, остеохондроз и головные боли. Также среди работников распространены заболевания сердечно-сосудистой системы и проблемы с эндокринной системой. Около половины опрошенных заявили о проблемах с дыханием и мочеполовой системой.

Абсолютно здоровыми себя назвали всего 2% из всех респондентов. Отмечается, что участие в опросе принимали свыше 2,6 тысячи человек.

Исследователи добавили, что среди мужчин болеют чаще всего "офисники" в возрасте от 30 до 40 лет, а среди женщин заболеваниям подвержены сотрудницы от 30 до 35 лет.

Самым большим фактором риска в офисной работе является сидячий, малоподвижный образ жизни. Среди всех случаев развития заболеваний по этой причине возникает 70 из них. На втором месте находится неправильное питание, а третьей по распространённости причиной является курение.

Для того чтобы сохранить здоровье, следует отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом. Сейчас для этого самое время, ведь в Алтайском крае появится налоговый вычет на фитнес.