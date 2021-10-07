Президент Алтайской краевой нотариальной палаты (АКНП), председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина выступила спикером XIII Уральского форума по недвижимости, который проходит в эти дни в Екатеринбурге. Об этом amic.ru рассказали в АКНП.

На площадке нотариата Дрожжина рассказала участникам форума, а это бизнесмены, риелторы, представители различных структур госвласти, о возможностях и инновациях нотариата в сфере недвижимости. "Нашим нотариусам действительно есть чем поделиться. Алтайский край является одним из лидеров по количеству дистанционных нотариальных сделок с недвижимостью. Дистанционные сделки сегодня совершаются не только в городах, но и в сельских территориях края. Кстати, нотариус Барнаула Наталья Дрожжина первой в стране провела дистанционную сделку с участием юрлиц", – уточнили в АКНП.

Дистанционные сделки – новшество 2021 года. Теперь не нужно тратиться на перелёты, брать отпуск, оформлять доверенности, чтобы купить или продать недвижимость в другом городе. Дистанционную сделку проводят нотариусы, каждый в своём населённом пункте, с помощью специальных программ и оборудования. Проект сделки создаётся с использованием электронной системы нотариата. Участники, находящиеся отдельно (в присутствии нотариуса) подписывают экземпляр сделки своей электронной подписью на специальном планшете. Далее электронный экземпляр подписывается квалифицированными электронными подписями нотариусов, которые удостоверяют документ.

По степени безопасности дистанционный формат сделки с нотариусом не уступает традиционному варианту в одной нотариальной конторе. Дистанционно у нотариуса теперь возможно оформить любые сделки как с коммерческой, так и с жилой недвижимостью.