Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров

На учёте у психиатров в Алтайском крае состоят порядка 17 тысяч человек. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В регионе работают четыре психиатрические больницы: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби. В стационаре Алтайской краевой клинической психбольницы ежегодно лечатся до четырёх тысяч пациентов.
По словам специалистов, одним из самых распространённых заболеваний в регионе является депрессия.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на третьем месте в России по числу детей с психическими отклонениями.
Кроме того, Алтайский край занял второе место по количеству выявленных душевнобольных детей в 2019 году, уступив только Тверской области. Третье место занимал Красноярский край, следом шли Ненецкий автономный округ и Архангельская область.
Комментарии
одним из самых распространённых заболеваний в регионе является депрессия.
Да как бы соотношение цен и зарплат такое...
А губернатор в курсе, какое самое распространенное заболевание в крае? Зарплаты маленькие, перспектив никаких, цены на все растут, самый болеющий регион.
ГДЕ ТУТ НЕ БУДЕТ ДЕПРЕССИИ???
Те, кто от неё алкоголем лечатся не учтены
Все мы там будем, если не помрем.