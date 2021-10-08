Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров

На учёте у психиатров в Алтайском крае состоят порядка 17 тысяч человек. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В регионе работают четыре психиатрические больницы: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби. В стационаре Алтайской краевой клинической психбольницы ежегодно лечатся до четырёх тысяч пациентов.

По словам специалистов, одним из самых распространённых заболеваний в регионе является депрессия.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на третьем месте в России по числу детей с психическими отклонениями.

Кроме того, Алтайский край занял второе место по количеству выявленных душевнобольных детей в 2019 году, уступив только Тверской области. Третье место занимал Красноярский край, следом шли Ненецкий автономный округ и Архангельская область.