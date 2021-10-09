Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли у команды из Уфы в Суперлиге-1

Баскетбольный клуб "Барнаул" начинает сезон в Суперлиге-1 двумя домашними матчами. Первая игра прошла 7 октября 2021 года в спортивном комплексе "Победа". Это был матч между командой Алтайского края "Барнаул" и командой "Уфимец" из Уфы. В первом матче БК "Барнаул" обыграл БК "Уфимец" со счётом 82:62.

"Наша команда почувствовала уровень Суперлиги-1, показала превосходный настрой и нацеленность на борьбу в каждом эпизоде, что привело к большому количеству выигранных единоборств и итоговой победе", – прокомментировали в БК "Барнаул".

Вторая игра пройдёт 10 октября 2021 года с командой ЦСКА-2 из Москвы. На матч приглашают зрителей и болельщиков. Организаторы обещают, что все предписания Роспотребнадзора Алтайского края будут соблюдены. При себе обязательно иметь индивидуальные средства защиты: маску, перчатки. Начало игры в 19:00.

Напомним, в прошлом сезоне команда БК "Барнаул" выиграла Суперлигу-2. В финале алтайские баскетболисты по сумме двух матчей оказались сильнее "Чебоксарских Ястребов" и завоевали путёвку в турнир рангом выше.

Баскетбольный клуб "Барнаул"

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