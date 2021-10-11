Компьютерная академия "Шаг" отправит барнаульских школьников в "Сколково"

Каждый школьник в возрасте от 9 до 16 лет может принять участие в крупнейшем бизнес-инкубаторе, разработанном преподавателями компьютерной академии "Шаг". Программа будет проходить на базе детского санатория "Поляны" – уникального загородного отделения Детского медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.

Участников выездного зимнего лагеря каждый день будет ждать погружение в историю успеха крупнейших компаний-лидеров в своей отрасли на рынке. Ребята узнают, как развивались организации, за счёт чего достигли таких результатов, почему специалисты хотят работать именно в этих компаниях.

Работая в группе, ребёнок сможет попробовать себя в разных ролях создателей стартапов, развить свои soft-skills, получить возможность не только создать, но и презентовать проект своей будущей компании.

В один из дней смены в бизнес-лагере школьники отправятся на экскурсию в инновационный центр "Сколково" – действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и внедрению новых технологий. Дети увидят, как рождаются гениальные идеи, работают умные машины и процветает научно-технический прогресс.

Подробная информация о Winter New Year Camp представлена на сайте.

Компьютерная академия "Шаг" – один из крупнейших представителей профессионального IT-образования в России и за рубежом, действует в 22 странах мира. С 1999 года академия даёт возможность получить образование по востребованным направлениям в сфере IT.

Компьютерная академия "Шаг"

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