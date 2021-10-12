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Новости

Владельцам экологически опасных автобусов из Барнаула грозит полумиллионный штраф

, ИА "Амител"
Нарушения нашли на нескольких маршрутах
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Владельцы экологически грязных автобусов из Барнаула могут получить штраф до полумиллиона. Нарушения были выявлены после проверки городских маршрутов, сообщает официальный сайт Барнаула. 

11 октября отдел мэрии по охране окружающей среды и отдел технадзора ГИБДД проверили совместный рейд на улицах города – они измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах городского транспорта. Специалисты проверили порядка 20 автобусов.

По итогам проверки составили два протокола по статьям 8.22 и 8.23 КоАП РФ – за выпуск в эксплуатацию и эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Ранее сообщалось, что Сибирь возглавила рейтинг самых грязных округов  России. Согласно статистике, стационарные объекты в СФО выбрасывают в год 5592 тыс. тонн отходов. Это 33% от всех выбросов в стране. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

12.10.2021 09:40
- гость -

могут получить штраф

А могут и не получив, дав взятку.

12.10.2021 09:41
- гость -

Специалисты проверили порядка 20 автобусов.

Ай да молоцы. 5% автобусов проверили?

12.10.2021 09:42
- гость -

Почему в развитых странах автобусы на метане, а у нас до сих пор на соляре?

12.10.2021 09:44
- гость -

Всего два????
Это они на полчаса на рейд выезжали что-ли?
И ещё интересно когда был предыдущий подобный, мне кажется больше года назад.
С такой периодичностью , эффект будет конечно колоссальный и воздух над Сибирью очистится

12.10.2021 09:46
ПЕТР

Конкурентная борьба в самом разгаре? И Экологи в доле?

12.10.2021 09:46
- гость -

В лучших традициях, за день до проверки. Все предприятия получили предупреждения. Самые плачевные автобусы вообще не выехали. По рации водители сообщали друг-другу о ситуации

12.10.2021 09:52
- гость -

Легковые автомобили тоже нужно проверять, уже задохнуться можно. Особенно старые рыдваны без катализаторов и новые, с вырезанными.

12.10.2021 09:53
- гость -

Полностью согласна с Петром! По весне проверяли перегруз в автобусах, но, почему-то, далеко не во всех!

12.10.2021 10:13
- гость -

А вот интересно, когда останавливают автобус и проверками разными занимаются, пассажиры сидят и ждут?

12.10.2021 10:16
- гость -

12.10.2021 10:13
- гость -

ну тут фотография с конечной, может ума хватило не в середине маршрута проверять.

12.10.2021 10:18
- гость -

Добивайте перевозчиков окончательно. Скоро все на 11-м номере будут.

12.10.2021 10:21
Экологи Хреновы

Ездим на развалюхах, а они из себя Грета Тунберг строят. Скоро в -40С будем по часу автобус ждать в открытых остановках, а потом ещё как селёдка в баке ехать, а они всё об экологии. Развалюхи трамваи из москвы дождались, просите теперь у них развалюшные автобусы. Тут речь уже о выживании с такой властью, а не об экологии!

12.10.2021 10:35
гiсть

Почему в развитых странах автобусы на метане, а у нас до сих пор на соляре?
---
соляра безопаснее в эксплуатации
кстати, куда баллон рекомендуете поместить? в салон? или на крышу? и как быстро газ замерзнет в сибирские морозы?

12.10.2021 10:37
Mr. President

12.10.2021 09:52
- гость -

Абсолютно не понимаю тех, кто вырезает катализатор. Даже если испортился штатный, то что мешает поставить ремонтный?

12.10.2021 10:40
- гость -

и как быстро газ замерзнет в сибирские морозы?

а с чего ему мерзнуть то? поищите в интернете температуру замерзания газа и подумайте, может ли быть такой мороз в Сибири.

12.10.2021 10:47
krash

так вот почему стоимость проезда повышают, чтоб ШТРАФ жители барнаула своими силами оплатили? Ну ясно....

12.10.2021 10:49
krash

12.10.2021 10:37
Mr. President например его цена. а если не вырезать вовремя - то и капиталка двигателя. Знаем проходили. Пламягаситель в разы дешевле. К тому же сейчас везде акции - каталик удаляют, вваривают пламягас, и еще и денег дают за цветмед каталика. Вот и ответ. И если на отечественные ведра каталики не дорогие, и соответствуют качеству, то посмотри цены на кроссоверы или более серьезные авто.

12.10.2021 10:50
Жоржик

Только автобусы ? Сегодня ехал рядом с Камазом, вот где газовая камера для всех окружающих. Ладно хоть салонный фильтр отсекает часть, но на улице то вообще не продохнуть от вони сгоревшей солярки. И всем пофигу, эти вонючие ведра кучами ездят по городу.

12.10.2021 10:52
- гость -

12.10.2021 10:35
гiсть
Метан, в отличие от соляры, не мерзнет. От слова совсем. Баллоны только на крышу.

12.10.2021 10:54
- гость -

12.10.2021 10:40
- гость -

Один уже перевел на газ в Воронеже.

12.10.2021 10:57
гiсть

наверное да, сжатый (метан) не замерзнет. значит можно ездить. сжиженный (пропан-бутан) точно замерзает

12.10.2021 11:09
- гость -

Крашнутый, значит вся эта кутерьма с катализаторами от нищеты? Зачем тебе тогда автомобиль, если ты его надлежащим образом обслужить не можешь…

12.10.2021 11:09
- гость -

Чисто визуально, по черному дыму из автобусов на остановках при старте, у нас 100% экологически грязных, б/у от бургеров и корейцев, третий мир

12.10.2021 11:35
- гость -

Проверили 20 и... умерли что-ли?
Кто остальные 220 проверять будет!

12.10.2021 11:37
гiсть

автобусы никто не поменяет. заплатят штрафы. а расходы понесет пассажир

12.10.2021 12:05
Filin

у автобусов есть квиток техосмотра, какие такие проверки? Вспомнили лафу девяностых?

12.10.2021 12:15
- гость -

Какие развитые страны? В нормальных регионах России не встретить таких убогих коптилок, как у нас. Сплошь списанные камазы и автобусы. Все у нас.

12.10.2021 14:12
Mr. President

12.10.2021 10:49
krash

Горе-обслуживание какое-то.

Может, если нет возможности или средств правильно обслуживать автомобиль, лучше его не иметь (или поменять на более доступный)?

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