Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

В возрасте 64 лет ушёл из жизни первый официальный представитель СК Владимир Маркин. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на его родственника.

В последнее время он страдал от тяжёлого заболевания. Генерал-майор юстиции скончался у себя дома в Москве.

Владимир Маркин родился в 1956 году. Он был первым официальным представителем СК при прокуратуре, а позднее и самостоятельного ведомства СКР.

Имеет чин государственного советника юстиции 3-го класса и звание генерал-майор юстиции.

Из СКР Владимир Маркин ушёл в 2016 году и стал первым заместителем директора компании "РусГидро".