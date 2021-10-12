Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

В возрасте 64 лет ушёл из жизни первый официальный представитель СК Владимир Маркин. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на его родственника.
В последнее время он страдал от тяжёлого заболевания. Генерал-майор юстиции скончался у себя дома в Москве.
Владимир Маркин родился в 1956 году. Он был первым официальным представителем СК при прокуратуре, а позднее и самостоятельного ведомства СКР.
Имеет чин государственного советника юстиции 3-го класса и звание генерал-майор юстиции.
Из СКР Владимир Маркин ушёл в 2016 году и стал первым заместителем директора компании "РусГидро".
Комментарии
"Имеет чин" ... ну наверное тогда уж имел... Амик?
Даже такие до пенсии не доживают
Да, годик до пенсии не дотянул. не успел с внучатами позаниматься. Соболезнования
Он слишком много знал.
Да, годик до пенсии не дотянул. не успел с внучатами позаниматься.
Не годик, а всего 2,5 месяца.
странности в нашем государстве.. то глава МЧС "оступился", то представитель СК "болел"
65
Отписавшимся выше ждущим пенсию. Знаю человек 100 которые в этом ведомстве ушли на пенсию в возрасте до 40 лет. Пенсия у них от 40 до 80 тысяч рублей. Там 20 лет выслуги всего нужно. Ну у генерала думаю пенсия была не меньше 100к рублей.
Всего ? Приходи послужи хоть лет пяток. Чего ты потом запоёшь.
Знаю человек 100 которые в этом ведомстве ушли на пенсию в возрасте до 40 лет.
прям с 18 лет работали там? и без образования?
только до пенсии дорабатывают процентов 10-20 остальные уходят на гражданку ранее не выдержав нагрузки и ответственности. И да, тысяч 80 плолучать будет генерал с максимальной выслугой а не 20 лет