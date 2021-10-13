Четыре выходных ждут россиян в ноябре

В ноябре праздничных дней в России будет больше из-за перенесённого выходного. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Специалист пояснил, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на четверг, а следующая за ним пятница также будет выходным. Таким образом, с учётом субботы и воскресенья россиян ждут сразу четыре выходных.

Кроме того, предшествующий праздникам рабочий день будет сокращённым, рассказал Соловьёв "Известиям".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня отца. Каждый год его теперь будут отмечать в третье воскресенье октября – в 2021 году это 17-е число.