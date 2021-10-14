Выберут за вас. Россиян могут лишить права выбора управляющей компании

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработали в Минстрое, россияне могут лишиться права выбора управляющей компании. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату.
Сейчас собственники жилья имеют право самостоятельно выбирать для себя управляющую компанию, но после вступления изменений в силу это право будет передано регоператору, который, в свою очередь, будет определять УК при помощи конкурса.
"Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан – предлагается фактически создание "общего котла" на покрытие ущерба", – сказано в сообщении.
Предполагается, что определённая строчка будет добавлена в квитанции по оплате ЖКХ, а средства будут направлены регоператорам.
Комментарии
Очередная чиновничья кормушка
Конкурсы. Ха-ха. Знаем мы эти конкурсы - 70% слиты кому надо.
Регоператор = посредик - взяточник.
будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан
ну просто прелесть!
мы гарантируем но все за ваш счет))))))))))))))))
"возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям", красиво звучит. Т.е. устранять нарушения никто не будет? Что то мне это напоминает ОСАГО...
Ты заплатить обязан сколько скажут, а выплату получишь сколько они решат..!
строка в квитанции про кап ремонт и текущее сожержание ерунда, нужен еще побор?
гнилая система
Это не самое страшное лишение случившееся с россиянами за последние десять лет. На первом этапе вся власть в стране медленно и незаметно перекочевала в одни руки, а на втором этапе, судя по всему, цель прибрать все права граждан, окончательно превратив их в бесправных холопов.
Народ России и данному ему праву согласно ст. 3 Конституции РФ, отстраняет Широкова от занимаемой им должности.
на втором этапе, судя по всему, цель прибрать все права граждан, окончательно превратив их в бесправных холопов.
так уже было сказано "люди наша вторая нефть" (с)
)))
14.10.2021 12:05
- гость -
люди-нефть это в китае, а у нас это иссыхающий источник
Очень интересно обсуждать то, что могут сделать к 2030 году.
Чем дальше, тем страшнее жить. Конкурсы и тендеры на выполнение работ и услуг приводят к тому, что побеждают те, кто указал мЕньшую сумму, а в результате в победившей компании отсутствует снегоуборочная техника, снег убирают через раз и только в центре, люди которые платят налоги никак на ситуацию повлиять не могут. Теперь аналогично будет в сфере управления МКД. У жильцов будет только право выбрать банк, через который они будут обязаны платить деньги УК, регоператору и за кап.ремонт. Жить от таких перспектив не хочется, никакой пенсии не хватит.
к 2030 году.
время пролетит махом
мне вот все кажется что двухтысячный только наступил...
а уже 20 лет пролетело
Цитирую "Как заявил "Известиям" председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков, то, что регоператор будет сам определять, что относится к "оплачиваемым" из фонда нарушениям, а что нет, несёт коррупционные риски.
Логичнее ввести обязательное страхование общедомового имущества,
- заявил Широков.
По его мнению, государство всё больше вмешивается в процессы регулирования и управления не своим имуществом, хотя у него и так есть полномочия - ответственность за лицензирование УК. И здесь часто возникают скандалы, в первую очередь на муниципальном уровне.
Комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое в своём отзыве заметила, что жилищный фонд в России на 92% находится в частной собственности и говорить о государственно-частном партнёрстве в данном контексте неуместно.
Предложение Минстроя противоречит нормам Жилищного кодекса РФ, который установил, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления,
- добавил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев."