Выберут за вас. Россиян могут лишить права выбора управляющей компании

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработали в Минстрое, россияне могут лишиться права выбора управляющей компании. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Торгово-промышленную палату.

Сейчас собственники жилья имеют право самостоятельно выбирать для себя управляющую компанию, но после вступления изменений в силу это право будет передано регоператору, который, в свою очередь, будет определять УК при помощи конкурса.

"Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан – предлагается фактически создание "общего котла" на покрытие ущерба", – сказано в сообщении.

Предполагается, что определённая строчка будет добавлена в квитанции по оплате ЖКХ, а средства будут направлены регоператорам.