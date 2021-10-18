Огни праздника. Где в Барнауле купить качественную уличную светотехнику

Приближается сезон наряженных елей и ярких украшений. В связи с этим возникает вопрос: какую светотехнику выбрать для уличного и домашнего декора? Какие гирлянды, лампы и фигуры будут выглядеть актуально и где их приобрести?

При выборе важно обратить внимание на сложность монтажа, надёжность и безопасность, устойчивость к перепадам температуры и визуальную привлекательность светотехники. Рассмотрим поподробнее несколько популярных вариантов: гирлянды, гибкий неон и дюралайт, клип-лайт и белт-лайт, фигуры с использованием светодиодной техники.

Гирлянды

Сеть или нить соединённых между собой маленьких светодиодных лампочек – самое популярное новогоднее украшение. Разновидностей гирлянд очень много: от "дождей" до "сетей" на окна, от ёлочного "аватара" до бахромы – на вкус каждого.

Дюрайлайт

Это прозрачный пластиковый шнур, в котором расположены светодиоды. Прочность, эффектность и долговечность дюралайта показала себя как одно из лучших решений для Сибири в качестве уличного декора. Им освещены экстерьеры многоэтажек, парковые зоны и садовые участки. Среднее время работы составляет более девяти тысяч часов, при этом потребление на один погонный метр электроэнергии – всего 3 Вт.

Гибкий неон

Это светодиодная лента. Она более гибкая, чем дюралайт, морозостойкая, с мягким тёплым светом и с более ярким свечением. Светодиоды расположены по всей длине с минимальным расстоянием друг от друга, а за счёт провода, который выполнен в матовом стиле, создаётся впечатление, что свечение является непрерывным. В компании "Акрил" даже проводили опыт, полностью замораживая ленту; подключали – работает.

Клип-лайт

Это близкий аналог привычных гирлянд, но со значительным преимуществом – клип-лайт работает через контроллер и выполнен с использованием резины, что делает его незаменимым помощником в украшении деревьев на улице.

Белт-лайт

Это гирлянда с цоколем. В неё можно устанавливать лампы различных цветов. Вы наверняка её видели в фильмах – это украшение над головами посетителей в кафе и ресторанах.

Светодиодные фигуры

Очень эффектная часть декора площадей и дворов. Такие изделия выполнены из прочной проволоки и гирлянд.

В Барнауле приобрести качественную светотехнику можно в компании "Акрил", которая работает в этом направлении уже более 11 лет. В собственном интернет-магазине фирмы представлен большой ассортимент товаров, которые можно заказать с доставкой в любой регион страны. Причём в городах, где есть филиалы компании, доставка – за счёт собственного автопарка. В Барнауле филиал "Акрила" расположен по адресу ул. Максима Горького, 63а.

Специалисты помогут вам с выбором световой техники, а также проведут бесплатный инструктаж по подключению лично, в чате, на сайте или по WhatsApp (номер 89132104949). В компании регулярно устраивают выгодные акции. Также светотехнику можно купить оптом.

Компания "Акрил"

Адрес: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 63а;

Телефон: 89132104949

E-mail: shop@akril22.ru

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