"Стань донором. Спаси жизнь": традиционная акция пройдёт в Барнауле с 18 по 22 октября

Краевая социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!" пройдёт в Барнауле с 18 по 22 октября. Мероприятие направлено на привлечение внимания молодёжи, а также жителей края к теме донорства. Акция уже прошла в Рубцовске и Бийске. Донорами крови стали 300 человек.

В первый день акции, 18 октября, приглашают сдать кровь студентов технического вуза, 19 октября – классического, медицинского вузов и БЮИ, 20 октября такая возможность появится у студентов педагогического и аграрного университетов, 21 октября – день для бойцов студенческих отрядов и 22 октября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Расписание является ориентировочным. Каждый участник вправе выбрать день самостоятельно. В акции также могут принять участие студенты колледжей.

Мобильная станция переливания крови будет работать на площади Сахарова с 08:30 до 12:00. Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха и сувенир.

Подробная информация размещена в официальной группе акции в соцсети "ВКонтакте". Организаторы акции: АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Алтайский краевой центр крови.