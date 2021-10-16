Четыре российских туриста задохнулись в сауне в Албании

Четверо российских туристов найдены мёртвыми в отеле на западе Албании. Предположительно, они задохнулись в сауне, сообщают "Известия".

Тела россиян были обнаружены вечером в пятницу в сауне пятизвёздочного отеля в городе Керрет в провинции Кавая. Погибшим было от 31 до 60 лет. Среди них двое мужчин и две женщины. Россияне прибыли в Албанию неделю назад в составе туристической группы.

Албанские СМИ опубликовали имена погибших. По данным сайта dosja.al, погибли Екатерина Буренкова (31 год), Наталья Буренкова (58 лет), Сергей Буренков (60 лет) и Никита Белоусов (37 лет).

В посольстве России в Албании пока не подтвердили данные о гибели россиян.